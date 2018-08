Einmal an der Seite von Lionel Messi glänzen? Für Ehsan Abassi ist das seit dieser Saison Realität. Der Frankfurter wirbt in einer globalen Kampagne für Fußballschuhe und bekommt inzwischen Fanpost aus der ganzen Welt.

Wenn Ehsan Abassi bei Fußball-Turnieren der Tango League aufläuft, wird er dafür schon mal mit dem Helikopter eingeflogen. Im Stile einer Hollywood-Ikone darf der 21-Jährige dann ein Bad in der Straßenkicker-Menge nehmen und ein wenig Ruhm schnuppern. Hier ein Selfie, da ein Handshake. Großer Applaus für den kleinen Star aus Frankfurt.

"Das fühlt sich schon gut an", genießt Abassi im Gespräch mit dem hr-sport die kurzen Rampenlicht-Momente. "Ich mag das", sagt er. Wohlwissend, dass die Standing Ovations für Mister Unbekannt wohl nur ein Teil der von Sponsor adidas organisierten Showeinlage sind. "Die klatschen alle, obwohl mich die meisten gar nicht kennen." Genau das könnte sich allerdings bald ändern.

Abassi auf Plakaten in der ganzen Welt

Denn der im Iran geborene und als Kind gemeinsam mit seiner Mutter nach Hessen geflohene Abassi ist inzwischen auf Plakaten in der ganzen Welt zu sehen. An der Seite der Superstars Gabriel Jesus (Manchester City), Paul Pogba (Manchester United) und Lionel Messi (FC Barcelona) wirbt er für die neueste Generation der Fußballschuhe mit den drei Streifen. Vier verschiedene Modelle, vier verschiedene Fußballer.

Doch warum ist ausgerechnet Amateur- und Freizeitkicker Abassi ein Teil dieses illusteren Quartetts?

Auf den Spuren von Can und Barkok

Los geht die ungewöhnliche Erfolgsstory in einem der berühmten Fußball-Käfige in der Frankfurter Nordweststadt. Dort, wo schon Nationalspieler Emre Can oder der derzeit an Düsseldorf verliehene Eintracht-Profi Aymen Barkok ihre ersten fußballerischen Gehversuche starteten, verfeinerte auch Abassi seine in Teheran erlernten Tricks. Holpriger Untergrund, ältere Gegenspieler, immer voller Einsatz. Die typischen Zutaten einer Straßenfußballer-Karriere. "Das ist einfach meine große Leidenschaft", so Abassi.

Ehsan Abassi holt sich Ratschläge von Xabi Alonso. Bild © adidas

Der zentrale Mittelfeldspieler versuchte sein Glück zwar auch bei einigen Frankfurter Vereinen. Nach Stationen bei Germania 94, der TSG Niederrad, JFC und Rot-Weiß Frankfurt ist Abassi inzwischen aber wieder beim Straßenfußball gelandet und dort eine große Nummer. In der von seinem Ausrüster ausgerichteten Tango League, einer weltweit ausgetragenen Turnierform im Vier gegen Vier mit kleinen Toren und Banden, gehört er seit Jahren zu den herausragenden Spielern.

Abassi begeistert sogar Kaka

"Ich habe dort meine Leistung gezeigt und auf mich aufmerksam gemacht", erklärt Abassi, der sein Team zu mehreren Turniersiegen führte und vom brasilianischen Weltstar Kaka 2017 zum weltweit wertvollsten Spieler der Liga gewählt wurde.

Heute ist er Markenbotschafter und Teil einer Auswahlmannschaft, die rund um den Globus in Testspielen gegen Profis antreten darf. "Pogba, James Rodriguez, Xabi Alonso, Henrikh Mkhitaryan - die kenne ich alle", so Abassi.

Plakat kommt auch bei den Girls gut an

Und da der Frankfurter nicht nur sportlich, sondern auch optisch aus der kickenden Meute herausstach, schmückt sein Konterfei seit einigen Wochen die neuen Werbeplakate. "Ich wurde gefragt, ob ich das machen möchte. Darauf bin ich schon sehr stolz", sagt er und berichtet von einem neuen Hobby: Seit Beginn der Kampagne Ende Juli bricht Abassi gerne zu ausgedehnten Stadtbummeln auf und sucht sich selbst. "Ich laufe da schon gerne dran vorbei und zeige es meinen Eltern und Freunden." Auf einem Poster neben Messi, Pogba und Jesus, da ist ein wenig Angeberei schon erlaubt.

Ehsan Abassi mit Plakat-Nachbar Paul Pogba. Bild © adidas

Die meisten Reaktionen auf seine neue Berühmtheit bekommt Abassi aber im Internet. Bei Instagram, Facebook und Co. werden die Bilder von und mit ihm fleißig geteilt und kommentiert. Freunde und Verwandte lassen sich vor den Plakaten in der ganzen Welt ablichten, aber auch Fotos von Fremden kommen über mehrere Ecken irgendwann auf Abassis Mobiltelefon an. "Ich habe sogar schon eins aus Australien bekommen, da hänge ich auch", sagt er. "Das ist schon sehr lustig, wo ich überall zu sehen bin."

Der positivste Nebeneffekt ist aber wohl, dass Abassi auch in der Gunst der Damenwelt enorm gestiegen ist, wie er nicht ohne Stolz berichet. "Wenn Girls mich verlinken, weil die mich hübsch finden", grinst er. "Dann ist das schon ein gutes Gefühl." Der Promifaktor zieht einfach. In diesem Fall auch ohne Hubschrauber.