Eintracht-Frauen starten mit Heimspiel in neue Saison

Frauenfußball Eintracht-Frauen starten mit Heimspiel in neue Saison

Das Frauenteam von Eintracht Frankfurt startet mit einem Heimspiel in die neue Bundesliga-Saison.

Das Team von Trainer Niko Arnautis trifft am ersten September-Wochenende auf Aufsteiger Werder Bremen. Das gab der DFB am Montag bekannt. Wann die Partie genau stattfindet, soll Anfang August bekannt gegeben werden. Den Bundesliga-Auftakt bestreiten am 4. September der VfL Wolfsburg und die SGS Essen.