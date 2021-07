Der Regionalligist FSV Frankfurt hat den 19-jährigen Bahattin Karahan von Arminia Bielefeld verpflichtet.

Karahan ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, vorwiegend auf den beiden Außenbahnen. Karahan wechselt von der U19-Bundesligamannschaft von Arminia Bielefeld an den Main. Er bestritt bei der Arminia in der U17 und U19 insgesamt 29 Spiele in der höchsten deutschen Jugendliga. Ausgebildet wurde Karahan außerdem beim KSV Baunatal.

Thomas Brendel, Sportlicher Leiter FSV: „Bahattin war zum Probetraining eingeladen und konnte uns von seinem Potenzial überzeugen. Wir waren von den Leistungen in der Trainingswoche positiv überrascht und geben ihm eine Chance sich hier durchzusetzen und weiterzuentwickeln.

Bahattin Karahan: „Ich freue mich auf die Saison und die neue Herausforderung beim FSV Frankfurt. Ich möchte mich zeigen, den Trainer mit guten Leistungen überzeugen und meine Stärken wie zum Beispiel Schnelligkeit, Laufbereitschaft und Siegeswille einbringen. Der FSV Frankfurt ist ein großartiger und familiärer Verein, ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt.“