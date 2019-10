Absteiger-Duell in der Hessenliga

In der Fußball-Hessenliga kommt es am Freitag zum Duell der Regionalliga-Absteiger Eintracht Stadtallendorf und Hessen Dreieich.

Vor dem Anpfiff um 19.30 Uhr sind die Voraussetzungen aber gänzlich unterschiedliche. Während Stadtallendorf als Tabellenführer vom Wiederaufstieg träumen darf, befindet sich Dreieich nur auf Rang 7. Am Freitag trifft zudem Bad Vilbel auf Friedberg. Der Tabellenletzte aus Fernwald trifft am Samstag vor heimischer Kulisse auf Griesheim (14.30 Uhr). Zum Abschluss des Spieltags empfängt der Tabellenzweite aus Eddersheim am Sonntag um 15.30 Uhr auf den SV Steinbach.