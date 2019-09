Der hessische Fußballverband hat am Dienstag das Achtelfinale des Hessenpokals ausgelost.

Dabei kommt bereits zu einem reinen Regionalliga-Duell: Kickers Offenbach tritt beim FC Bayern Alzenau an. Der FSV Frankfurt reist zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, der FC Gießen muss in Eddersheim ran und der TSV Steinbach Haiger spielt in Friedrichsdorf. Zudem trifft Weidenhausen auf Hessen Dreich, Juno Burg auf den VfB Ginsheim, Waldsolms auf Dietkirchen und Neu-Isenburg auf Eintracht Stadtallendorf.