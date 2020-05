Bundesliga und zweite Liga starten am 16. Mai

Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98 und der SV Wehen Wiesbaden können sich auf die Rückkehr in den Spielbetrieb vorbereiten. In der Bundesliga und auch der zweiten Liga wird der Ball ab dem 16. Mai wieder rollen.

Die Bundesliga kehrt ohne Freitagsspiel aus der Corona-Pause zurück. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab am Donnerstag bekannt, dass am 16. Mai (Samstag) nach rund neunwöchiger Pause der Ball in der Bundesliga und auch der zweiten Liga wieder rollen wird. Der Spielbetrieb war seit Mitte März ausgesetzt.

Mehr in Kürze...