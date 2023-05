Die Regionalliga Südwest hat Eintracht Frankfurt den positiven Lizenz-Bescheid zur Regionalliga-Saison 2023/24 übermittelt.

Nach der positiven Nachricht am Montag, dass die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt in die Regionalliga aufsteigen wird, geht es nun auch bei den Formalitäten dafür einen Schritt weiter: Die Bewerbung der Eintracht war fristgerecht eingegangen, nun hat die Regionalliga Südwest GmbH dem Klub die Lizenz unter Auflagen erteilt. Das gab die Eintracht am Dienstagmittag bekannt.

Hierbei handelt es sich jedoch nur um die bereits bekannten und vom Verein erwarteten Regelformalitäten. Die endgültigen Zulassungen zur Regionalliga Südwest werden durch die RLSW Regionalliga Südwest GmbH nach Abschluss aller sportlichen Entscheidungen und des Zulassungsverfahrens zur 3. Liga bis Ende Juni übermittelt.