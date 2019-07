Regionalligist FC Gießen hat Jure Colak verpflichtet.

Der 29-Jährige wechselt von Wormatia Worms an die Lahn und soll dort für weitere Stabilität in der Innenverteidigung sorgen. "Überzeu- gend war die Art und Weise, wie Daniyel Cimen in der Gesprächen an mich herangetreten ist", sagte Colak über den Gießener Coach.