Fußball-Hessenligist Hanau 93 steht vor einer "existenzbedrohenden Situation" aufgrund der Spielabsagen bedingt durch das neuartige Coronavirus.

Das gab der Verein am Wochenende in einem Facebook-Statement bekannt. "Viele Einnahmen brechen komplett weg", heißt es dort weiter. Der Hessenligist bittet daher "alle unsere Freunde und Förderer, dem Verein durch eine großzügige Geldspende über diese schwierige Phase hinwegzuhelfen". Der Spielbetrieb in der Hessenliga ist noch bis mindestens Karfreitag abgesagt. Das hatte der HFV am Donnerstag bekannt gegeben.