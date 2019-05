Der FC Bayern Alzenau hat einen großen Schritt in Richtung Aufstiegs-Relegation gemacht.

Videobeitrag Video zum Video Spielbericht: KSV Hessen Kassel - Türk Gücü Friedberg [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Gegen Lohfelden gewannen die Bayern am Samstag mit 3:0 und liegen vor dem letzten Spieltag weiter drei Punkte vor Kassel. Der KSV siegte gegen Friedberg ebenfalls klar mit 4:0, wodurch die Entscheidung vertagt wurde.

Im Abstiegskampf schöpft Flieden nach einem 1:0 in Waldgirmes neue Hoffnung. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nur noch einen Punkt. Am Sonntag (15 Uhr) muss Hünfeld in Ginsheim gewinnen, um seine kleine Chance auf den Ligaverbleib zu wahren.