Fußball Hessenliga am Wochenende

Das Wochenende in der Hessenliga startet mit einem Kellerduell: Der Tabellen-15. aus Hadamar empfängt am Freitag (19 Uhr) den Tabellen-16. aus Dietkirchen.

Die Ligaspitze greift dann am Samstag (14 Uhr) ins Geschehen ein. Ligaprimus Gießen hat Aufsteiger Weidenhausen zu Gast und kann den spielfreien Verfolger Eintracht Frankfurt II weiter distanzieren. Friedberg kann die Eintracht am Samstag (14.30 Uhr) mit einem Sieg gegen Ligaschlusslicht Neuhhof sogar von Platz zwei verdrängen. Am Sonntag (15 Uhr) kreuzen zum Abschluss des Spieltags Steinbach II und Fernwald sowie Walldorf und Waldgirmes die Klingen.