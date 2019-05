In der Fußball-Hessenliga zeichnen sich am Wochenende Entscheidungen im Rennen um den Aufstieg ab. Das Spiel von Spitzenreiter Gießen gegen Lohfelden überträgt hessenschau.de am Samstag im Livestream.

Bereits am Freitagabend (18.30 Uhr) muss der KSV Hessen Kassel bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gewinnen, um seine theoretischen Chancen auf Rang eins und damit den direkten Aufstieg zu wahren. Im Rennen um den zweiten Platz – also die Aufstiegsplayoffs – tritt der FC Bayern Alzenau am Samstagnachmittag vor heimischem Publikum gegen den FC Eddersheim an.

Die weiteren Partien im Überblick

Samstag, 15 Uhr

SC Viktoria Griesheim - Spvgg. Neu-Isenburg

KSV Baunatal - Hünfelder SV

SV Rot-Weiß Hadamar - SV Buchonia Flieden

Sonntag, 15 Uhr

Türk Gücü Friedberg - SC Waldgirmes

Sonntag, 16 Uhr