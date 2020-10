Hessen Dreieich hat das Spitzenspiel am Mittwoch gewonnen.

Der Tabellenzweite ließ dem Tabellenvierten aus Hadamar beim 3:1 keine Chance. Tabellenführer bleibt trotzdem Fulda-Lehnerz, das 2:1 in Baunatal gewann. Heimsiege feierten Hanau (4:0 gegen Hünfeld) und der FC Erlensee, der Neuhof 1:0 schlug. 1:1 trennten sich sowohl Flieden und Griesheim als auch Eddersheim und Fern- wald. Über einen Auswärtssieg konnten sich Walldorf (3:2 in Dietkirchen) und Zeilsheim (1:0 in Steinbach) freuen. Am Dienstag unterlag Ginsheim Bad Vil- Vilbel 1:4. Am Donnerstag (19.30 Uhr) trifft Waldgirmes noch auf Friedberg.