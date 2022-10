Am 15. Spieltag steht in der Hessenliga am Samstag (14 Uhr) das Duell der Gegensätze an.

Der Tabellenführer aus Gießen hat dann den Ligaletzten TSV Steinbach II zu Gast. Gießen ist seit neun Spielen ungeschlagen und will diese Serie gegen Steinbach ausbauen. Das tut auch Not, um Rang eins nicht an Stadtallendorf zu verlieren. Die Eintracht tritt um 14.30 Uhr beim KSV Baunatal an. Auch die Nordhessen können eine starke Serie vorweisen. Der Tabellenneunte ist seit sieben Spielen ohne Niederlage. Am Sonntag (15 Uhr) duellieren sich Eddersheim und Erlensee sowie Griesheim und Dietkirchen.