Fußball-Hessenliga Favoriten-Treffen in Dreieich

Am 5. Spieltag der Hessenliga kommt es am Freitagabend (20 Uhr) zum Favoriten-Treffen in Dreieich.

Dort stehen sich die gastgebende U21 von Eintracht Frankfurt und Regionalliga Absteiger FC Gießen gegenüber. Beide Teams waren etwas holprig in die Saison gestartet und haben je zwei Siege auf dem Konto. Das tabellarische Spitzenspiel steigt am Samstag (15 Uhr) beim SV Weidenhausen. Der Aufsteiger mischt die Liga ordentlich auf, hat von den ersten vier Saisonspielen drei gewonnen. Am Samstag wartet mit Türk Gücü Friedberg aber ein schwerer Brocken auf den SVW. Der Tabellenführer ist noch ungeschlagen.