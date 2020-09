In der Fußball-Hessenliga hat Friedberg den zweiten deutlichen Sieg in Folge eingefahren.

Beim SV Neuhof gab es am Sonntag einen 4:0-Auswärtssieg. Wesentlich knapper fielen die Erfolge von Steinbach (3:2 in Eddersheim) und Walldorf (2:1 in Bad Vilbel) aus. Ginsheim und Griesheim trennten sich im vierten Saisonspiel 1:1.