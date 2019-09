Der FSV Fernwald hat in der Hessenliga den ersten Saisonsieg eingefahren.

Der FSV gewann am Freitag beim KSV Baunatal überraschend deutlich mit 4:0. Ebenfalls einen Erfolg für das Auswärtsteam gab es in Bad Vilbel. Dort gewann der SC Griesheim mit 1:0. Die letzte Partie am Abend gewann Rot-Weiß Hadamar mit 4:0 gegen Ginsheim.