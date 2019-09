Fulda-Lehnerz hat die Tabellenspitze in der Hessenliga erfolgreich zurückerobert.

Im Top-Spiel beim Tabellenzweiten Stadtallendorf setzte sich der Ligaprimus am Samstag 3:1 durch. Auswärtssiege feierten auch Kassel (1:0 in Baunatal) und Dietkirchen (2:0 in Hanau). Die drei Punkte Zuhause behielten Waldgirmes (2:0 gegen Steinbach) und Dreieich (3:1 gegen Fernwald). Hadamar und Walldorf trennten sich 2:2. Bereits am Freitag ging die Partie Friedberg gegen Griesheim torlos zu Ende. Am Sonntag (15 Uhr) stehen noch die Partien Bad Vilbel - Eddersheim und Neuhof - Ginsheim auf dem Programm.