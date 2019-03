Die Hessenliga-Saison biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein.

Der FC Gießen führt die Liga mit 56 Punkten souverän an. Am Samstag (14 Uhr) gastiert der FC beim Tabellendritten Hessen Kassel (41 Punkte) zum Top-Spiel. Der Tabellenzweite aus Alzenau greift um 15 Uhr ins Geschehen ein. Die Bayern sind zu Gast bei Fulda-Lehnerz. Zeitgleich kämpfen Flieden (gegen Lohfelden) und Ederbergland (gegen Friedberg) um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die weiteren Partien: Griesheim - Bad Vilbel, Hadamar - Ginsheim und Waldgirmes - Baunatal. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert noch Hünfeld in Neu-Isenburg.