In der Fußball-Hessenliga hat der SC Hessen Dreieich am zweiten Spieltag einen deutlichen Auswärtssieg in Steinbach gefeiert.

Der SC gewann am Ende mit 4:0. Ebenfalls einen ungefährdeten Erfolg fuhr Viktoria Griesheim ein. Gegen TuS Dietkirchen gewannen die Griesheimer am Ende ohne große Probleme mit 3:0.