Fußball-Hessenliga KSV peilt sechsten Sieg in Folge an

Mit einem Heimspiel gegen den FV Bad Vilbel eröffnet der KSV Baunatal am Freitag den 19. Spieltag der Fußball-Hessenliga.

Anpfiff des Kellerduells zwischen dem Tabellen-14. und dem 15. ist um 20 Uhr. Am Samstag (14 Uhr) peilt dann der KSV Hessen Kassel gegen den SC Waldgirmes den sechsten Sieg in Folge an.

Eine halbe Stunde später werden die Partien Griesheim-Walldorf, Hanau-Dreieich und Dietkirchen-Friedberg angepfiffen. Am Sonntag (15.30 Uhr) kann Eddersheim seine Tabellenführung gegen Hadamar verteidigen. Bereits ab 14.45 Uhr spielt unter anderem Stadtallendorf in Fernwald.