Hessen Kassel hat seine Siegesserie in der Hessenliga fortgesetzt und am Samstag den nächsten Kantersieg gefeiert: Die Mannschaft gewann mit 6:1 gegen Bad Vilbel.

Fulda-Lehnerz sorgte beim 5:0 gegen Walldorf ebenfalls für ein Torspektakel. Dietkirchen verlor mit 2:3 gegen Waldgirmes, Hessen Dreieich feierte einen 1:0-Sieg in Baunatal. Im letzten Spiel des Tages sicherte sich Griesheim den Sieg gegen Neuhof (4:1).

Am Sonntag um 15.30 Uhr steht das Topspiel zwischen Eddersheim und Stadtallendorf auf dem Programm, in dem es um die Tabellenführung in der Hessenliga geht.