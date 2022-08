Hessenliga-Spieltag am Wochenende

Fußball Hessenliga-Spieltag am Wochenende

In der Hessenliga steht am Samstag (16 Uhr) das Duell Erster gegen Letzter an - auch wenn die Tabelle nach bislang zwei Spielen noch nicht allzu aussagekräftig ist.

Erlensee, mit vier Punkten gestartet, empfängt den noch punktlosen Aufsteiger Unter-Flockenbach. Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt muss um 15 Uhr in Hanau ran.

Ebenfalls am Samstag um 15 Uhr duellieren sich Waldgirmes und Walldorf, Weidenhausen und Gießen, Alzenau und Steinbach, Fernwald und die zweite Mannschaft von Steinbach Haiger, Griesheim und Stadtallendorf sowie Dietkirchen und Hadamar. Am Sonntag um 15 Uhr beschließen die Partien Eddersheim gegen Baunatal und Neuhof gegen Friedberg den Spieltag