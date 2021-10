In der Hessenliga Gruppe A muss Tabellenführer Fulda-Lehnerz am Samstag (14 Uhr) gegen Baunatal ran.

Um 15 Uhr stehen die Spiele Alzenau gegen Hünfelder SV und Hanau gegen Flieden an, eine Stunde später Erlensee gegen Fernwald. Am Sonntag um 15 Uhr komplettiert Steinbach-Stadtallendorf den Spieltag.

In der Gruppe B ist Spitzenreiter Eddersheim schon am Freitag (19.30 Uhr) gegen Walldorf im Einsatz. Am Samstag folgen Griesheim gegen Friedberg (15 Uhr) und Dietkirchen gegen Dreieich (16 Uhr). Am Sonntag um 15 Uhr schließen Zeilsheim und Hadamar sowie Ginsheim und Bad Vilbel den Spieltag ab.