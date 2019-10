Im Kampf um die Tabellenspitze der Hessenliga kann Eintracht Stadtallendorf vorlegen: Das Team trifft am Samstag um 14 Uhr auf Bad Vilbel.

Konkurrent Eddersheim, aktuell auf dem Platz an der Sonne, muss am Sonntag (15 Uhr) nach Ginsheim. Auch Fulda will mit einem Sieg gegen Kassel oben dranbleiben. Mit Hadamar und Dreieich treffen zwei weitere Verfolger aufeinander.

Am Sonntag steht außerdem das Duell Steinbach gegen Fernwald auf dem Programm - Vorletzter gegen Letzter. Mit Neuhof und Hanau gibt es einen weiteren direkten Vergleich zweier Abstiegskandidaten.