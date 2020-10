In der Fußball-Hessenliga kann die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz im Kampf um die Tabellenspitze vorlegen.

Die SG trifft dabei am Samstag (15 Uhr) auf den Tabellenvorletzten aus Erlensee. Mit einem Punkt könnte Barockstadt am Tabellenführer Türk Gücü Friedberg vorbeiziehen. Die Friedberger reisen am Sonntag (15 Uhr) zum Tabellenfünften Rot-Weiß Walldorf. Im Tabellenkeller will der FSV Fernwald den ersten Dreier der Saison einfahren. Der FSV reist dazu zum Abschluss des Spieltags am Sonntag (17 Uhr) zum FV Bad Vilbel, der aktuell nur drei Punkte mehr auf dem Konto hat.