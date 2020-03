Der Favorit hat sich im Fußball-Hessenpokal keine Blöße gegeben. Der FSV Frankfurt besiegt den klassentieferen Kontrahenten Eintracht Stadtallendorf.

Der FSV Frankfurt darf sich Hoffnungen auf den Einzug in den DFB-Pokal machen. Die Bornheimer wurden im Fußball-Hessenpokal am Mittwoch ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen bei Hessenligist Eintracht Stadtallendorf mit 2:0 (0:0). Allerdings musste der Regionalligist hart für den Erfolg kämpfen. Vito Plut schloss einen Konter nach 61 Minuten erfolgreich ab, Timo Kunert sorgte tief in der Nachspielzeit (90.+6) für die endgültige Entscheidung.