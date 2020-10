Am Dienstag kommt es in der Fußball-Hessenliga zum Auftakt in die Englische Woche zu einem Keller-Duell.

Der Hünfelder SV trifft dabei um 19 Uhr auf den Tabellenvorletzten aus Baunatal. Am Mittwoch findet dann der Rest des Spieltags statt. Tabellenführer Fulda-Lehnerz trifft daheim auf den SV Buchonia Flieden (19 Uhr). Verfolger Hessen Dreieich hat ein Auswärtsspiel und reist zum SV Zeilsheim (20 Uhr). Der Tabellenletzte aus Erlensee empfängt zudem Bad Vilbel, Türk Gücü Friedberg trifft auf Dietkirchen, Walldorf spielt gegen Ginsheim und Hadamar muss gegen Eddersheim ran.