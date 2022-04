So läuft die Hessenliga am Osterwochenende

Fußball So läuft die Hessenliga am Osterwochenende

Am Wochenende rollt auch der Ball in der Hessenliga - sowohl in der Aufstiegs- wie auch in der Abstiegsrunde.

In der Abstiegsrunde der Hessenliga absolviert der 1. Hanauer FC am Samstag sein Heimspiel gegen Bad Vilbel (Anstoß ist um 15 Uhr). Zur gleichen Zeit treffen der SV Buchonia Flieden und Viktoria Griesheim aufeinander. Am Montag empfängt der SV Steinbach den SV Zeilsheim (15 Uhr).

In der Aufstiegsrunde stehen sich am Samstag nur der SV Neuhof und der SC Waldgirmes gegenüber (15 Uhr). Die Gastgeber stehen auf dem letzten Rang, Waldgirmes rangiert mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz sechs. Erst am Ostermontag empfängt der FC Eddersheim den FSV Fernwald (15 Uhr).