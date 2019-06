Der SV Wehen Wiesbaden hat Jan-Christoph Bartels vom 1. FC Köln ausgeliehen.

Der 20-Jährige Torhüter wechselt für eine Spielzeit zu den Rot-Schwarzen. "Jan-Christoph ist eines der hoffnungsvollsten deutschen Torwarttalente“, so Sportdirektor Christian Hock. "Er soll mit Lukas Watkowiak den Kampf um den Platz im Tor aufnehmen, an dessen Ende wir eine gute Nummer 1 im Tor haben."



Der gebürtige Wiesbadener kam in der abgelaufenen Spielzeit zu 17 Einsätzen in der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln in der Regionalliga West und ist aktueller U20-Nationalspieler.