Fußball U21 spielt im September in Frankfurt

Die U21-Nationalmannschaft tritt im Herbst in Frankfurt an.

Wie der DFB am Freitag mitteilte, spielt das Team von Trainer Stefan Kuntz am 3. September im Stadion am Bornheimer Hang gegen Moldau. Die Partie ist Teil der Qualifikation für die EM 2021.