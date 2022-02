26 Tore in der sechsten Liga! Linus Hebling schießt die Verbandsliga im Stile von Topstürmer Robert Lewandowski kurz und klein - und den SV Unter-Flockenbach vielleicht sogar in die Hessenliga.

Wer in der Verbandsliga gegen den Ball tritt, der muss neben den Faktoren Kampfgeist und Wille auch ein gewisses fußballerisches Talent mitbringen. In der sechsten deutschen Spielklasse geht es an den Sonntagen mächtig zur Sache, manch ein Amateur auf diesem Niveau hofft möglicherweise noch auf den Sprung in die höheren Ligen.

Hebling trifft in der Verbandsliga wie er will

Linus Hebling etwa ist solch ein Talent, das durchaus in den Notizbüchern der Hessenligisten auftauchen könnte. Mit seinen 20 Jahren geht der frühere Jugendspieler des Regionalligsten FC-Astoria Walldorf für den SV Unter-Flockenbach (Gorxheimertal/Kreis Bergstraße) in der Verbandsliga Süd äußerst erfolgreich auf Torejagd. 26mal jubelte der Stürmer in dieser Saison bereits über Tore, 77 Treffer erzielte der Spitzenreiter insgesamt.

Der sehr ruhig und demütig auftretende Hebling will sich trotz toller Trefferquote auch gar nicht über den Rest der Mannschaft stellen. "Alle spielen sehr mannschaftsdienlich. Ich bekomme viele Bälle aufgelegt und muss dann nur noch einschieben", sagte er dem hr-sport. Mit einer solchen Anzahl an Toren überraschte Hebling, der in seiner Freizeit gerne mit Freunden unterwegs ist und bei FIFA glänzt, allerdings alle im Verein: "Vor der Saison hätte niemand - auch ich selbst nicht - daran gedacht, dass ich so viele Tore erziele."

Der "Lewandowski der Verbandsliga" bringt alles mit

Der "Robert Lewandowski der Verbandsliga" kämpft nicht nur um Scheine in seinem Luftverkehrsmanagement-Studium, sondern auch um die "Torjägerkanone für alle". Im Rahmen dieser Aktion sollen bei den Männern die besten Torjäger von der Regionalliga bis zur 11. Liga sowie bei den Frauen die treffsichersten Stürmerinnen von der 3. Liga bis zur 7. Liga offiziell ausgezeichnet werden. Hebling hat gute Chance, einer dieser 13 Fußballer und Fußballerinnen zu sein.

Uwe Felber, der Vorsitzende des SV Unter-Flockenbach, schwärmt von den Fähigkeiten des jungen Stürmers, der trifft wie er will und damit die Liga aufmischt: "Linus ist zweikampfstark, schnell, groß und kopfballstark. Wenn unsere Spielzüge über die Außen klappen, dann steht er in der Box an der richtigen Stelle und vollendet die Angriffe. Das macht ihn so stark."

Aufstieg in die Hessenliga? "Wäre eine Riesensache"

Winkt möglicherweise noch eine Karriere in den obersten Klassen? Einmal im Leben gegen den echten Robert Lewandowski vom FC Bayern München spielen? Im Gespräch mit dem Hessischen Fußballverband wehrte Hebling eine solche Denkweise ab: "Jeder junge Fußballer träumt davon.

Ich bin aber realistisch und kann ganz gut einschätzen, dass es für mich nach ganz oben wohl nicht reichen wird." Die berufliche Perspektive stehe "im Mittelpunkt". Doch ein Aufstieg in die fünftklassige Hessenliga mit Unter-Flockenbach? "Das wäre eine Riesensache und vor allem eine große Überraschung." Eine, die gelingen kann, wenn Linus Hebling so weitertrifft.