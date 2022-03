Frings drückt SVD und SVW die Daumen

Rund um das Zweitliga-Topspiel des SV Darmstadt 98 bei Werder Bremen (20.30 Uhr) schlagen in der Brust von Ex-Lilien-Coach Torsten Frings zwei Herzen. "Ich freue mich, dass es in Darmstadt so gut läuft und wünsche dem Verein wirklich nur das Beste. Ich habe mich dort sauwohl gefühlt, habe viele nette Menschen kennengelernt, habe die Stadt genossen", sagte Frings dem Darmstädter Echo. "Ich habe halt aber auch viele Jahre bei Werder gespielt und drücke ihnen natürlich auch die Daumen. Mir wäre es deshalb am liebsten, wenn beide Vereine aufsteigen", so Frings weiter. Der heute 45-Jährige war zwischen Dezember 2016 und Dezember 2017 Trainer des SV98. In seiner Zeit als Profi war er viele Jahre in Bremen aktiv.