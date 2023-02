Glasner arbeitet an der Konstanz

Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat bei der 1:2-Niederlage in Leipzig am Samstag auch einiges Positives von seiner Mannschaft gesehen. Das Team sei nach dem 0:2 nicht in sich zusammengefallen und mit 0:4 oder 0:5 untergegangen, wie es anderen Vereinen in Leipzig schon passiert ist. "Was mich immer beeindruckt ist, welche Nehmerqualitäten meine Mannschaft hat“, so Glasner. Sein Team bekomme eine Top-Leistung momentan aber nicht die vollen 90 Minuten auf den Platz. "Wir versuchen, die Jungs dorthin zu bekommen, dass sie konstant auf dem obersten Level agieren können. Das ist unsere Verantwortung", nahm der Österreicher das Trainerteam in die Pflicht.