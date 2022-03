Eintracht droht Negativrekord

Der Eintracht droht am Sonntag im Spiel gegen den VfL Bochum (17.30 Uhr) ein Negativrekord. Die vergangenen vier Heimspiele haben die Hessen verloren, fünf Pleiten vor heimischem Publikum in Folge gab es noch nie in der Vereinshistorie. Auch erschreckend: Bei den jüngsten drei Heimspielen erzielten die Frankfurter nicht einmal ein Tor. Vier torlose Heimspiele in Folge erlebten die Hessen bislang nur einmal in ihrer Geschiche: in der Rückrunde der Schande 2011 unter Michael Skibbe. Alles Wissenswerte zur Partie gibt es in unserem langen Bericht: