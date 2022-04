Krösche: Haben keine interne Verkaufsliste

Eintracht Frankfurt hat nach eigenen Angaben keine interne Verkaufsliste von Spielern. Das erklärte Markus Krösche am Mittwoch in einer Medienrunde und reagierte damit auf einen Bericht der Sport Bild, wonach einige Spieler auf einer solchen Verkaufsliste stünden - zum Beispiel Martin Hinteregger. "Wir bieten unsere Spieler nicht am Markt an", so Krösche, der jedoch klarstellte: "Es gibt keinen unverkäuflichen Spieler." Die Eintracht sei bei jedem für Gespräche offen. "Wenn der Spieler auf uns zukommt und sagt, er würde sich gerne verändern und der aufnehmende Verein unseren Forderungen entspricht, dann wird der Transfer vollzogen, auch wenn es uns sportlich und menschlich wehtut."