Trapp äußert Verständnis für Neuer

Frankfurts Torhüter Kevin Trapp hat sich zur Kritik von Manuel Neuer an der Bayern-Führung geäußert. "Das ist die Sache von Manuel. Wenn er das so empfindet, dann ist das so", sagte Trapp am Sky-Mikrofon. "Ich kann nur sagen, dass die Beziehung zu Torwarttrainern eng ist." Das sei bei ihm beispielsweise mit "Gerry" (Ehrmann) in Kaiserslautern, "Moppes" (Manfred Petz), seinem Torwarttrainer in Paris oder "Zimbo" (Jan Zimmermann) in Frankfurt so gewesen. "Mit Zimbo bin ich auch befreundet. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es auch für Manu schwer ist." Neuer hatte in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" unter anderem die Trennung der Bayern von Torwarttrainer Toni Tapalovic scharf kritisiert.