Serbe Jovanovic pfeift Viertelfinal-Hinspiel

Der serbische Schiedsrichter Srdjan Jovanovic wird das Europa-League-Hinspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona am Donnerstagabend (21 Uhr) pfeifen. Darüber informierte die Europäische Fußball-Union UEFA am Dienstag. Der 35 Jahre alte Jovanovic hat in dieser Spielzeit bereits vier Partien in der Champions League geleitet und war im vergangenen Jahr beim olympischen Fußballturnier im Einsatz. Das Viertelfinal-Rückspiel findet eine Woche später am 14. April im Camp Nou in Barcelona statt.