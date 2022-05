Glasner warnt vor schnellen Leverkusenern

Eintracht-Trainer Oliver Glasner erwartet ein äußerst schweres Spiel am Montagabend bei Bayer Leverkusen: "Sie haben sehr viel Geschwindigkeit, vor allem über die Außen." Man wolle aber eine gute Leistung zeigen, auch um zu zeigen, in welch guter Verfassung wir sind." Die Eintracht-Mannschaft reiste erst am Vormittag nach Leverkusen. Bereits am Donnerstag steht dann in Frankfuert das wichtige Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen West Ham United (21 Uhr) an.