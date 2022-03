Lilien-Fans sammeln Spenden für die Ukraine

Die Fanszene von Darmstadt 98 sammelt in den kommenden Tagen Spenden für die Menschen in der Ukraine. Am Mittwoch und Donnerstag, den 2. und 3. März, werden beim Fanprojekt Darmstadt in der Erbacher Straße 1 von 13 bis 19 Uhr Spenden entgegengenommen. Am Donnerstag, den 3. März, ist dies auch am Fanshop am Dr. Karl-Hess-Platz von 15 bis 20 Uhr möglich. Am Freitags-Spieltag gibt es von 13 Uhr bis Anpfiff um 18.30 Uhr direkt am Stadion eine Spendenmöglichkeit. Neben Geld werden vor allem auch Hygieneartikel, Medikamente und Ausrüstung benötigt.