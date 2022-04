Hinteregger: 2:2 gegen Schottland

Eintracht-Abwehrchef Martin Hinteregger stand beim 2:2 der österreichischen Nationalmannschaft im letzten Spiel von Nationaltrainer Franco Foda gegen Schottland 90 Minuten auf dem Platz. Österreich, für das auch Eintracht-Abwehrspieler Stefan Ilsanker 74 Minuten spielte, schaffte nach einem 0:2 Rückstand kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Weitere Eintracht-Spieler waren am späten Abend und in der Nacht für ihre Nationalmannschaften am Start: Ajdin Hrustić unterlag mit Australien in der WM-Qualifikation mit 0:1 in Saudi Arabien. Australien muss nun in ein Entscheidungsspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Kevin Trapp (1:1 mit Deutschland in Amsterdam gegen die Niederlande) und Almamy Touré (WM-Quali-Aus mit Mali durch ein 0:0 in Tunesien) saßen bei ihren Nationalmannschaften auf der Bank.