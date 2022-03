WM-Quali: Kamada nicht nominiert

Eintracht-Mittelfeldspieler Daichi Kamada ist nicht für die enorm wichtigen Spiele der japanischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation nominiert worden. Die Auswahl von Trainer Hajime Moriyasu trifft am Donnerstag auf Australien und am Dienstag in einer Woche auf Vietnam. Kamada sei nicht verletzt, teilte die Eintracht auf hr-sport-Nachfrage mit. In der laufenden WM-Quali hat Kamada bereits acht Spiele für Japan absolviert und dabei drei Treffer erzielt und zwei weitere vorbereitet.