Wieder werden Hessen Kassel Punkte gestrichen – diesmal wegen fehlender Schiedsrichter. Die Bestrafung wirft den Fußball-Hessenligisten im Aufstiegsrennen deutlich zurück, aber nicht um. Eine frühere Aufholjagd macht Mut.

Der blaue Brief trudelte wenig Tage vor Weihnachten auf der Geschäftsstelle des KSV Hessen Kassel ein. Absender: der Hessische Fußball-Verband (HFV), der Inhalt des Schreibens: wenig erfreulich. Der befürchtete Abzug von fünf Punkten wegen fehlender Schiedsrichter wurde jetzt durch den Verband bestätigt, der Einspruch des Hessenligisten gegen das Strafmaß abgeschmettert. "Wir haben noch keine Urteilsbegründung erhalten, aber ich gehe davon aus, dass das Urteil regelkonform ist. Von daher müssen wir es akzeptieren", sagt Kassels Vorstandsmitglied Jens Rose am Donnerstag dem hr-sport. Die HNA hatte darüber zuerst berichtet .

Weitere Informationen Deshalb bekommt der KSV Punkte abgezogen Der KSV Hessen Kassel hätte für die erste und zweite Mannschaft, das Frauen-Team, die Jugendabteilung sowie die A- und B-Jugend in der Hessenliga jeweils einen Schiedsrichter melden müssen. Also insgesamt sechs an der Zahl. Zum Stichtag am 1. Juli konnte der Club aber nur einen Referee stellen und damit fünf weniger als gefordert. Laut Spielordnung des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) bekommt der KSV für jeden fehlenden Schiedsrichter einen Punkt abgezogen – also insgesamt fünf. Das hat der Verband jetzt gemacht. Ende der weiteren Informationen

Sportlich bedeutet der Punkte-Abzug freilich einen heftigen Rückschlag im Kampf um Relegationsplatz zwei, der am Saisonende zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest berechtigt. Der Rückstand auf den Zweiten Bayern Alzenau (45) vergrößert sich dadurch auf sieben Punkte, der Abstand zum Spitzenreiter FC Gießen (53) beträgt jetzt sogar 15 Zähler. Schon in der abgelaufenen Saison hatten die Löwen ordentlich Punkte abgezogen bekommen. Seinerzeit waren es wegen des Insolvenzverfahrens sogar deren neun gewesen – unterm Strich stand trotz einer tollen Aufholjagd in der Rückrunde der bittere wie unglückliche Abstieg aus der vierten Liga.

Verbandsstrafen "kontraproduktiv"

Sechs Schiedsrichter hätte der Verein zum Stichtag 1. Juli an den Verband melden müssen. Es war aber nur einer. Mittlerweile hat sich die Situation beim KSV deutlich verbessert. Ab Sommer 2019 werden mehr als ein Dutzend Schiedsrichter für die Löwen pfeifen.

Kritik am Verband kann sich Rose dennoch nicht verkneifen. "Am Ende werden die Sportler, also die Mannschaft bestraft und letztlich auch der Verein für seine Jugendarbeit. Andere Vereine melden ihre zweite Mannschaft ab und weniger Jugendteams und müssen deshalb weniger Referees melden. Wir dagegen machen viel in Sachen Jugendarbeit, haben ein Reserveteam und müssen entsprechend viele Schiedsrichter stellen. Dafür werden wir im Grunde genommen bestraft", bezeichnet Rose die Sanktionen des HFV als "kontraproduktiv".

Sportlich müssen sich die Nordhessen in der Hessenliga erst einmal hinten anstellen – werten die Strafe zugleich jedoch als Ansporn für große Taten. "Wer uns abschreibt, macht einen riesengroßen Fehler", spricht Rose eine Warnung an den Rivalen Alzenau aus. Als Mutmacher dient den Nordhessen eine fulminante Aufholjagd in der Saison 2005/2006. "Da haben wir sogar neun Punkte aufgeholt und sind am Ende durch einen Sieg beim FSV Frankfurt von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen." In der Gegenwart hat Rose in viele entschlossene Augen geblickt. "Die Mannschaft ist jetzt noch viel galliger drauf, weil sie sich unrecht bestraft fühlt.