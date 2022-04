In der Aufstiegsrunde der Hessenliga empfängt am Samstag (14 Uhr) Eintracht Stadtallendorf RW Hadamar.

Am Sonntag (15 Uhr) ist dann der SC Waldgirmes beim SV Neuhof zu Gast. In der Abstiegsrunde wird am Samstag (14.30 Uhr) die Partie in Baunatal angepfiffen - Gegner ist Zeilsheim. Ab 15 Uhr empfängt dann der Hünfelder SV Türk Gücü Friedberg. Der Tabellenletzte Ginsheim ist zur identischen Zeit bei Bayern Alzenau zu Gast, der Hanauer FC bekommt es vor heimischer Kulisse mit dem FV Bad Vilbel zu tun. Flieden spielt gegen Griesheim, der SV Steinbach empfängt Rot-Weiß Walldorf.