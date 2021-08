Im Freitagsspiel der Hessenliga Gruppe B hat Hessen Dreieich einen Sieg gefeiert: Das Team gewann gegen Bad Vilbel mit 4:1.

Am Samstag sind mit Eddersheim (15 Uhr in Griesheim), Hadamar (15 Uhr in Waldgirmes) und Walldorf (16 Uhr in Dietkirchen) alle drei Teams im Einsatz, die ihre ersten beiden Spiele gewinnen konnten.

In der Gruppe A kommt es am Samstag um 14 Uhr zum Spitzenspiel Fulda-Lehnerz gegen Bayern Alzenau. Zudem treffen Stadtallendorf und Baunatal (14 Uhr) sowie Erlensee-Hanau und Neuhof-Hünfeld (jeweils 16 Uhr) aufeinander.