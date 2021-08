Freitagsspiel zum Auftakt des dritten Spieltags in der Hessenliga Gruppe B: Um 19.30 Uhr treffen der SC Hessen Dreieich und der FV Bad Vilbel aufeinander.

Dreieich hat bislang erst ein Spiel absolviert - das 2:2 in Friedberg am vergangenen Sonntag. Bad Vilbel verlor am ersten Spieltag in Dietkirchen und holte dann einen Punkt gegen Waldgirmes.

Die restlichen Partien des dritten Spieltags finden am Samstag und Sonntag statt. Aktueller Tabellenführer ist der FC Eddersheim. Auch Hadamar und Walldorf haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen.