In der Hessenliga steht an diesem Wochenende der siebte Spieltag an.

Den Anfang machen am Freitag (19.30 Uhr) Eddersheim und Hadamar. Das absolute Top-Spiel steigt dann eine halbe Stunde später beim Tabellenzweiten in Dreieich. Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt hat den ungeschlagenen Ligaprimus Friedberg zu Gast. Lachender Dritter im Kampf um die Tabellenspitze könnte Walldorf sein. Die Rot-Weißen sind am Samstag (15 Uhr) beim starken Aufsteiger Weidenhausen gefordert. In Alzenau kommt es zeitgleich zum Kellerduell der Bayern mit dem TSV Steinbach II.