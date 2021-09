In der Hessenliga stehen am Mittwoch zahlreiche Paarungen in beiden Gruppen an.

In der Gruppe A der Hessenliga starten um 19 Uhr gleich vier Partien. Der SV Steinbach empfängt den Hünfelder SV, Buchonia Flieden gastiert in Erlensee, Eintracht Stadtallendorf ist gegen den FSV Fernwald gefordert und der KSV Baunatal gastiert beim SV Neuhof.

In der Gruppe B empfängt um 19 Uhr der SC Waldgirmes den FV Bad Vilbel. Zeitgleich spielen auch TUS Dietkirchen gegen den Tabellenführer RW Hadamar und Hessen Dreieich gegen Türk Gücü Friedberg. Um 19.30 Uhr kommt es zum Duell zwischen dem VfB Ginsheim und dem FC Eddersheim sowie der Partie zwischen Viktoria Griesheim und RW Walldorf.