In der Hessenliga steht der achte Spieltag der Auf- und Abstiegsrunde an.

In der Aufstiegsrunde der Hessenliga ist die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz am Samstag (16 Uhr) in Dietkirchen gefordert. Bereits um 15 Uhr empfängt Waldgirmes den SV Neuhof und Hessen Dreieich den FSV Fernwald. Am Sonntag (15 Uhr) duellieren sich der FC Eddersheim und der FC Erlensee.

In der Abstiegsrunde empfängt Bad Vilbel am Freitag (20 Uhr) den Hanauer FC. Am Samstag empfängt Friedberg den Hünfelder SV (15 Uhr). Am Sonntag (15 Uhr) spielt Griesheim gegen Flieden, Ginsheim gegen Alzenau, Zeilsheim gegen Baunatal und Walldorf gegen Steinbach.