Fulda-Lehnerz hat seine Tabellenführung in der Hessenliga Gruppe A verteidigt: Das Team gewann am Samstag mit 1:0 bei Verfolger Erlensee.

Stadtallendorf siegte mit 3:0 gegen Flieden, Fernwald und Hünfeld trennten sich 2:2. Am Sonntag treffen noch Steinbach und Alzenau sowie Neuhof und Hanau aufeinander.

In der Gruppe B gewann Spitzenreiter Hadamar 1:0 in Friedberg. Griesheim feierte einen 3:0-Sieg gegen Ginsheim, Waldgirmes schlug Eddersheim mit 1:0 und Zeilsheim besiegte auswärts Dietkirchen mit 1:0. Am Freitag hatte Dreieich sein Spiel gegen Walldorf mit 1:0 gewonnen.